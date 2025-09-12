ТСН у соціальних мережах

В Україні можуть вимикати мобільний зв’язок під час повітряних тривог — джерело в Генштабі

Такі заходи можуть знадобитися для протидії безпілотникам, яким потрібне високошвидкісне передавання даних.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Під час оголошеної в Україні повітряної тривоги можуть вимикати мережі мобільного зв’язку або значно сповільнювати мобільний інтернет.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерело у Генштабі.

Застосування таких заходів військові пояснюють необхідністю протидіяти певним типам російських безпілотників, яким потрібне високошвидкісне передавання даних. Зокрема, йдеться про ворожі дрони, оснащені камерами.

«Можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БПЛА в режимі FPV», — зазначає джерело в Генштабі.

При цьому військові зауважили, що наразі вистачає заходів, які протидіють використанню Росією української мобільної мережі для навігації дронів. Проте у майбутньому ця ситуація може змінитись.

Нагадаємо, раніше в українській військовій розвідці повідомили, що держава-агресорка використовує новий безпілотник, який оснащений LTE-зв’язком з можливістю віддаленого керування. Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон чи як хибна ціль для перевантаження української ППО.

