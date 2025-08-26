ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
514
2 хв

Уряд припинить фінансування деяких шкіл: у МОН назвали причини

В Україні припинять фінансувати школи, де навчається менше ніж 45 дітей.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Школа

Школа / © ONET

Від 1 вересня 2025 року уряд припинить фінансувати державним коштом школи, де навчається менше ніж 45 учнів. Таке рішення Міністерство освіти і науки пояснює високою вартістю навчання одного учня в малокомплектних закладах.

Про це пише hromadske.

За даними МОН, утримання одного учня в сільській школі коштує державі в середньому 30,4 тис. грн на рік, водночас у місті ця сума становить 24,4 тис. грн. У деяких селах вартість може перевищувати 51 тис. грн, що пов’язано з потребою утримувати велику кількість вчителів за умови малої кількості учнів.

Нова політика не стосується початкових шкіл. В Міносвіти зазначили, що від 1 вересня 2025 року фінансування припинять для шкіл, де менш ніж 60 учнів. Рішення про подальшу долю таких закладів — ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання — ухвалюватимуть місцеві органи влади. Вони можуть або довозити дітей до інших, більших шкіл, або фінансувати малокомплектні заклади коштом місцевого бюджету.

Якість освіти та шкільні автобуси

Міністерство освіти і науки підкреслює, що такий крок має поліпшити якість освіти. Згідно з дослідженням PISA-2022, учні із сіл відстають від міських однолітків на 4,5 року. Аналогічну тенденцію демонструють і результати НМТ.

Для забезпечення підвезення учнів уряд останні два роки виділяв по 1 млрд грн на закупівлю автобусів. 2025 року на ці потреби заплановано 1,6 млрд грн, а також додаткові 273 млн грн.

Що буде з вчителями

Працевлаштування вчителів із малокомплектних шкіл, які будуть закриті, також є відповідальністю місцевих громад. Їх можуть перевести на роботу в більші опорні школи, забезпечивши підвезення.

Нагадаємо, від 1 вересня учні в Україні розпочнуть навчання у різних форматах — очному, змішаному або дистанційному. У Міністерстві освіти і науки зазначили, що протягом року формат здобуття освіти також можуть змінювати.

В Україні планують значно розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. Як заявила Олена Зеленська, реформа шкільного харчування — це не лише оновлені їдальні та сучасні харчоблоки, а й відчуття стабільності та турботи для дітей у воєнний час.

Також у разі загострення епідемічної ситуації школи в Україні матимуть право не допустити учнів без обов’язкових щеплень до занять у класі. Такі дії передбачені законами «Про освіту» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

