Українцям можуть дозволити обирати 4-денний робочий тиждень / © Credits

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В Україні можуть запровадити чотириденний робочий тиждень — проте лише за згодою роботодавця і працівників, без обов’язкового впровадження, особливо у воєнний час.

Про це коментуючи можливість експериментального впровадження нового формату роботи заявив народний депутат від «Слуги народу» Даніїл Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

«Як експеримент я б підтримав це, але точно не варто робити обов’язковим під час війни. Роботодавець разом із трудовим колективом має самостійно вирішувати це питання», — пояснив він.

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Гетманцев наголосив, що така опція мала б бути добровільною, щоб працівник і роботодавець могли домовитися про зручний режим роботи.

За його словами, у Європі ідея чотириденного робочого тижня вже працює або обговорюється у країнах, як-от Бельгія, Ірландія і Польща.

«Можливо, це буде збереження 40 годин на 4 дні або інші домовленості між працівниками і роботодавцями. Думаю, що навіть у військовий час український бізнес і люди можуть самі обирати найбільш прийнятний режим роботи», — додав нардеп.

Він підкреслив, що українці достатньо дорослі, аби приймати такі рішення без примусу з боку держави.

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У багатьох країнах світу вже проводяться експерименти з чотириденним робочим тижнем. Наприклад, у Польщі уряд запускає пілотну програму, в межах якої буде проведено експеримент зі скороченим робочим тижнем при збереженні поточного рівня зарплат.

У Німеччині з лютого 2024 року 50 компаній тестують чотириденний робочий тиждень з однаковою оплатою праці. У Великій Британії понад 200 компаній оголосили про перехід на постійний чотириденний робочий тиждень без втрати заробітної плати. Дослідження показують, що такий підхід може призвести до підвищення продуктивності та зниження рівня стресу серед працівників.