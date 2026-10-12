В Україні можуть запровадити графіки подавання води: експерт описав тривожний сценарій

Кран з водою / © pixabay.com

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У разі тривалих відключень світла в українських містах можуть запровадити графіки подавання води. Автономні джерела живлення забезпечать тиск води у мережі, проте для верхніх поверхів житлових будинків цього може виявитися недостатньо.

Про це директор Асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь розповів у ефірі телеканалу «Новини.Live».

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Шкінь зазначив, що перебої з водопостачанням безпосередньо залежать від ситуації з електропостачанням.

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«Вода залежить від електропостачання. Тобто вода у більшості міст — у Києві треба розбиратися окремо з потужними джерелами, насосними станціями — періодично раз на добу на кілька годин буде завжди. Тому що є автономні джерела, які достатні для того, щоб забезпечити подачу води в саму мережу. Можливо, воно не вистачить підняти на поверхи, але в мережі — буде вона завжди», — пояснив експерт.

Він також ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи можуть в Україні запровадити графіки подавання води.

«Звичайно. Графіки води будуть, тому що це буде пов’язано з підвозом пального, як мінімум, з зупинками генераторів, які подають», — зазначив Шкінь.

За його словами, розподілена електропостачальна генерація не здатна працювати безперервно. Водночас під час воєнного стану має бути забезпечене мінімальне водопостачання населення — передусім для пиття, а також частково для санітарно-гігієнічних потреб.

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Нагадаємо, 11 жовтня через чергову російську атаку на енергетичну інфраструктуру в Києві було пошкоджено високовольтну лінію електропередач. Це призвело до зниження тиску води та тимчасових відключень водопостачання в окремих районах на обох берегах столиці.

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