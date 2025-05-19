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В Україні можуть запровадити нову виплату за народження дитини: 50 тисяч гривень
Кабмін готує реформу виплат при народженні дитини: 50 тисяч гривень одноразово, допомога вагітним та після пологів.
В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину.
Про це йдеться у проєкті, розміщеному для обговорення на сайті ФПУ.
Кабмін планує реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Передбачено виплати жінкам.
Проєкт Мінсоцполітики розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
Проєктом пропонується:
надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим);
надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину;
надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після ухвалення проєкту акта;
надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів України після ухвалення проєкту акта;
надавати допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» одному з батьків (опікуну) у разі, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів України після ухвалення проєкту акта.
Водночас, як і раніше, при народженні дитини здійснюється видавання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також сприятимуть розвитку мережі приватних закладів дошкільної освіти.
Нагадаємо, українцям обіцяють збільшити грошову допомогу у разі народження дитини.