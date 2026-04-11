В Україні можуть з’явитися власні ЗРК для захисту неба: експерт назвав терміни

Зенітно-ракетні комплекси. Ілюстративне зображення

В Україні можуть з’явитися власні зенітно-ракетні комплекси для захисту від ворожих повітряних ударів. Відповідні напрацювання розпочалися ще у 2000-х роках.

На цьому наголосив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, виробництво ЗРК з нуля може тривати 5-10 років, але на базі існуючих напрацювань цей термін може скоротитися до 2-3 років.

«Україна, в принципі, має певні напрацювання в цьому плані. Ще з 2000-х років Україна розробляла низку ракетних систем. Це, зокрема, ударний балістичний комплекс ГРІМ-2 або САПСАН. Так само були певні розробки в частині зенітних засобів протидії», — зазначив експерт.

Богдан Долінце додав, що Україна втратила доступ до радянських технологій і систем С-300, але поява власних, українських зенітних засобів — це лише питання часу.

Раніше Міноборони України повідомило, що Швеція передасть Україні сучасні потужні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для ефективної боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.