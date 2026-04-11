ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
554
Час на прочитання
1 хв

В Україні можуть з’явитися власні ЗРК для захисту неба: експерт назвав терміни

Виробництво зенітно-ракетних комплексів може тривати 5-10 років, але на базі існуючих напрацювань цей термін може скоротитися до 2-3 років.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зенітно-ракетні комплекси. Ілюстративне зображення / © ТСН

В Україні можуть з’явитися власні зенітно-ракетні комплекси для захисту від ворожих повітряних ударів. Відповідні напрацювання розпочалися ще у 2000-х роках.

На цьому наголосив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, виробництво ЗРК з нуля може тривати 5-10 років, але на базі існуючих напрацювань цей термін може скоротитися до 2-3 років.

«Україна, в принципі, має певні напрацювання в цьому плані. Ще з 2000-х років Україна розробляла низку ракетних систем. Це, зокрема, ударний балістичний комплекс ГРІМ-2 або САПСАН. Так само були певні розробки в частині зенітних засобів протидії», — зазначив експерт.

Богдан Долінце додав, що Україна втратила доступ до радянських технологій і систем С-300, але поява власних, українських зенітних засобів — це лише питання часу.

Раніше Міноборони України повідомило, що Швеція передасть Україні сучасні потужні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для ефективної боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie