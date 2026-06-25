В Україні можуть зменшити прохідний бал НМТ: що може змінитися для вступників

НМТ / © ТСН

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На тлі скандалів навколо НМТ мовний омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до уряду та Міносвіти із пропозицією зменшити прохідний бал тесту — зі 150 до 130.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив у четвер, 25 червня.

Відповідні листи відправив до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки. Він вимагає «чітких рішень».

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Що може змінитися для вступників-2026

Лубінець пропонує внести декілька змін до національного мультипредметного тесту. Відповідно, можуть змінитися правила для вступників.

Перше — врахувати умови підготовки та складання НМТ 2026 року, які відбуваються під час ракетних атак Росії, та позицію ректорів щодо доцільності зниження граничного бала для конкурсного відбору з 150 до 130. На його думку, це негативно вплинуло на результати тестування. Він додав, що ГО «Спілка ректорів закладів вищої освіти України» також звернулася до міністра освіти і науки Оксена Лісового із закликом знизити прохідний бал НМТ.

Друге — повернути право на апеляцію щодо некоректних тестових завдань та забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ.

Третє — врегулювати проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях несвободи. Лубінець нагадав, що вони мають гарантоване Конституцією право на освіту і не можуть бути позбавлені можливості вступити до закладу вищої освіти.

Повітряні тривоги, багатогодинні сидіння в укриттях, технічні збої та відсутність реального права на апеляцію до некоректно поставлених завдань — саме в таких умовах цього року складають НМТ українські діти, нагадав омбудсмен.

Посадовець вважає, що такі умови — це «нерівні умови для вступу та величезний стрес для тисяч випускників по всій країні».

Додамо, що 2026 року вступники складають НМТ за моделлю попереднього року. До переліку предметів входять українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір.

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Скандали навколо НМТ — що відомо

Національний мультипредметний тест НМТ 2026 року перетворився на справжнє випробування нервів для українських випускників. Це — технічні збої, через які не зберігалися відповіді, багатогодинні тривоги в холодних укриттях та завдання, що часом виходять за межі шкільної програми.

Після цього з’явилася ініціатива спростити Національний мультипредметний тест, але у Міносвіти відкинули цю ідею.

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