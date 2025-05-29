В Україні можуть змінити правила виїзду чоловіків за кордон: що відомо

Федір Веніславський

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Верховна Рада України розглядає можливість законодавчого підвищення вікового порогу для виїзду чоловіків за кордон із нинішніх 18 до 23–24 років.

Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, обговорення триває на рівні профільного комітету, а також між представниками різних фракцій, і вже досягнуто певного консенсусу щодо внесення законодавчих ініціатив найближчим часом.

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«Це питання обговорюється серед народних депутатів… Щоб ми не втрачали нашу молодь, яка виїжджає за кордон і потім не повертається», — зазначив Веніславський.

Водночас парламентар пояснив, що мета ініціативи — не обмежити молодих українців, а навпаки — дати їм більше можливостей підтримувати зв’язок з батьківщиною.

«Є ідея, щоб до 23–24 років не обмежувати громадян у пересуванні… Щоб молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не залишатися за кордоном», — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, у період воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі України. Це передбачено указом президента № 64/2022 та регламентується постановою Кабінету Міністрів № 57 щодо порядку перетину державного кордону.

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Проте, раніше уряд змінив правила виїзду для чоловіків 18–25 років, які служили за контрактом. Відповідно до нових правил, військовослужбовці-контрактники (18–25 років), які раніше не проходили строкову службу (окрім базової підготовки), можуть виїжджати за кордон за умови дотримання правил і наявності необхідних документів.