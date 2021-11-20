В Україні на 21 листопада оголосили штормове попередження: де лютуватиме буревій (карта)

В Україні на 21 листопада оголосили штормове попередження: де лютуватиме буревій (карта)

Вночі та вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні на завтра, 21 листопада, оголосили штормове попередження.

Як повідомляє Український гідрометцентр, небезпечні метеорологічні явища очікуються по всій території Україніи

"21 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності. Тобто, такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, будівництва, комунального господарства, зв’язку та до перебоїв, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві 20 листопада вирує негода: дерева падають на автівки та обривають дроти.

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