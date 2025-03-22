В Україні прогнозуються суттєві зміни у погоді - чого очікувати

В Україні 23 березня очікується зміна погодних умов. На заході та півночі країни температура знизиться до +8+12 градусів, що на кілька градусів прохолодніше, ніж сьогодні.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

З її словами, в решті території України, зокрема в центральних і південних регіонах, температура залишатиметься комфортною і коливатиметься в межах +10+14 градусів.

Метеорологи попереджають про посилення південно-східного вітру, який може досягти штормових поривів. Тому варто бути обережними під час перебування на вулиці в умовах сильного вітру.

Дощі пройдуть в західних областях та на півночі України, а ось у південних та центральних регіонах опадів не передбачається. Це означає, що в більшості частин країни погода залишатиметься сухою і теплою.

У Києві температура вдень буде на рівні +10+12 градусів. Вітер рвучкий, південно-східний, і хоча опадів не очікується, можуть з'явитися хмари. Тому одягайтеся тепліше і будьте готові до швидких змін погоди.

Погода в Україні завжди приносить свої сюрпризи, і варто бути готовими до будь-яких змін, особливо в умовах сильних вітрів та можливих дощів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 22 березня в Україні зафіксовано потужну магнітну бурю, яка досягла червоного рівня (К-індекс 6), хоча спочатку прогнозувалося, що вона буде не сильною.

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