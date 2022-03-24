В Україні на 24 березня погоджено 7 гуманітарних коридорів: звідки і куди можна виїхати

В Україні на 24 березня погоджено 7 гуманітарних коридорів: звідки і куди можна виїхати

На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів.

Стало відомо про плани роботи гуманітарних коридорів 24 березня 2022 року. На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

з міста Маріуполь до міста Запоріжжя.

Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:

1. Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. 24 автобуси зараз перебувають на в'їзді до міста Бердянськ, до них вже незабаром мають доєднатися ще 21 автобус, які з 6 години ранку виїхали з міста Токмак. Після проходження блокпосту на вїзді до міста, автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.

Бензовоз має оновити запаси пального на заправках для маріупольців в місті Бердянськ. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул.Мелітопольське шосе, 87б. Також будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів в штабах допомоги маріупольцям.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

з міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть з 6 ранку вирушили з міста Токмак.

з міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів – пожежна частина №9.Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

з селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів

з селища Богданівка до Броварів. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

з міста Макарів до міста Житомир. Місце зборів – сільська рада, вул. Ростовського, 30. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.

з села Бервиця до міста Бровари. Місце зборів – з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.