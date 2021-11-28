В Україні на 29 листопада оголосили погіршення погодних умов: що прогнозується

В Україні на 29 листопада оголосили погіршення погодних умов: що прогнозується

Синоптики передають дощ, сніг та пориви вітру.

В Україні синоптики оголосили про погіршення погодних умов. Так, 29 листопада у східній частині країни очікуються значні дощі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

“За даними Укргідрометцентру 29 листопада у східній частині і в центральних областях вдень значні дощі. У Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ. Вночі у південних та східних регіонах, а вдень в більшості областей — пориви вітру 15—20 метрів на секунду (I рівень небезпечності, жовтий)”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

Зазначимо, що 29 листопада погіршення погоди прогнозується і на Київщині — там очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду.

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