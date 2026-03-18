В Україні на 51 000 гривень оштрафували жінку через пікантний бізнес

У Сумах на 51 000 гривень оштрафували жінку, яка займалася сутенерством.

Про це йдеться у вироку Ковпаківського районного суду м. Суми.

Як працював секс-бізнес

Як встановило слідство, обвинувачена розгорнула діяльність у Сумах на початку 2025 року. Вона діяла за чіткою схемою:

Підшуковувала дівчат, які погоджувалися на роботу в секс-індустрії. Створила обліковий запис на спеціалізованому вебресурсі з назвою «Способная девушка пригласит на палочку чая» та вела Telegram-канал для спілкування з клієнтами. Оплачувала оренду трьох квартир у Сумах, де дівчата приймали відвідувачів.

Цінова політика була фіксованою: година інтиму коштувала 5 000 гривень. Половину цієї суми (2 500 грн) організаторка забирала собі за «посередницькі послуги».

Що розповіла сутенерка

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину та розкаялася. Справу розглядали за спрощеною процедурою (без дослідження всіх доказів), оскільки факти ніхто не заперечував.

Призначаючи покарання, суд врахував:

Обвинувачена раніше не була судима.

Має на утриманні неповнолітнього сина.

Щиро розкаялася у скоєному.

Саме ці фактори дозволили суду застосувати статтю 69 КК України — призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено санкцією статті.

Вирок суду

Суддя визнав жінку винною за ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство, вчинене щодо кількох осіб, повторно). Жінка повинна сплатити державі 51 000 гривень штрафу.