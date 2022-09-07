В Україні на 8 вересня синоптики прогнозують заморозки: де чекати похолодання

В Україні на 8 вересня синоптики прогнозують заморозки.

Заморозки йдуть до України. 8 вересня в декількох областях нашої держави переважатиме прохолодна погода.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Як зазначається, в четвер у північній частині, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту заморозки до 0-5 градусів.

Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро на підтримку бюджету.

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