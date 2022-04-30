В Україні на автозаправці продавали стакани білоруської залізниці, компанія почала розслідування

Українська мережа автозаправних станцій KLO потрапила в неприємну ситуацію. На АЗК компанії без дозволу використовували стакани білоруської залізниці.
Пресслужба KLO повідомила, що компанія не співпрацює з державами-агресорками та не дозволяла продавати стакани з написом та лого залізниці Білорусі.
Фото придбаної одним із водіїв стакана компанія опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
Прибравши партію білоруських стаканів із продажу, KLO відкрила розслідування цього інциденту та вимагає пояснень від постачальника.
"Ситуація, що стала для нас дуже неприємним сюрпризом. Компанія KLO не співпрацює з державами-агресорками! І хоч нам дуже цікаво, звідки на Білорусь готувався напад, ми не давали згоди на використання стаканів Білоруської залізної дороги на наших АЗК.
Всю партію вже прибираємо з продажу. Очікуємо результатів офіційного розслідування і заяви від постачальника. Ми прозорі по відношенню до всіх наших клієнтів і обов’язково будемо тримати вас в курсі подій. Слава Україні!, - йдеться в повідомленні KLO.
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