В Україні на ціни в продуктовому кошику впливає імпортована інфляція - експерт

Інфляція в Україні може нескінченно розкручуватися. Інфляцію в нашій країні дуже добре видно на імпортних товарах.
В Україні інфляція може збільшуватися та впливати на ціну продуктового кошику.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.
“Причин нашої інфляції досить багато. Це композитне явище. Інфляцію не можна пояснити одним чином. Є імпортована інфляція. У нас багато продуктів є імпортними, а на світових ринках продовольство зараз збільшується в ціні і до цього приєднується ще девальвація національної валюти. У нас в споживчому кошику - 50% імпортні товари, і вони подорожчали. Приклад гречки - дуже показовий. Бо цей товар, ціни на який є певним маркером для суспільства”, - пояснив Олексій Кущ.
Нагадаємо, що в Херсоні окупанти замість Антонівського мосту використовують понтонні переправи.
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