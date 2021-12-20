В Україні на дошках оголошень обмінюють "тисячу Зеленського за вакцинацію" на "реальні" гроші: чим заманюють громадян

В Україні на дошках оголошень обмінюють "тисячу Зеленського за вакцинацію" на "реальні" гроші: чим заманюють громадян

Автори обмінюють чи продають виплати за вакцинацію.

В Україні особливо “підприємливі” громадяни продають “тисячу Зеленського”. Роблять вони це через дошки оголошень. Продавці пропонують обміняти винагороду за вакцинацію "на реальні гроші".

Про це пише "Обозреватель".

Так, на одній із популярних онлайн дощок оголошень чоловік із Чернівців продає свою виплату за 600 гривень. Місцевий “підприємець” наголошує, що готовий розглянути будь-який товар із переліку: книги, похід у кіно та інше.

“Розглядається будь-який товар із переліку категорій, на які можна витратити цю 1000 зі знижкою 40%. Наприклад, ви хочете купити абонемент в спортзал за 1000 гривень. Я вам пропоную, щоб я купив його — але за 600 гривень”, — розповідає у своєму оголошенні мешканець Чернівців.

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А ось у Києві чоловік готовий обміняти "тисячу Зеленського" на 450 гривень. Водночас яким саме способом він хоче це зробити, киянин не уточнює. У Харкові виплату за вакцинацію можна конвертувати в “реальні” на 200 гривень.

“Заробіток для тих, хто вакцинований двічі та хоче обміняти “тисячу Зеленського” на реальні 200 гривень. Ми допоможемо їх отримати та обміняти. Працюємо по всій Україні”, — пише автор публікації.

Зауважимо, що стежити за тим, як і куди виплати за вакцинацію мають витрачати українці, буде кіберполіція. Жодна з публікацій із пропозиціями купити, продати або обміняти "тисячу Зеленського" на дошці оголошень, вже недоступна.

Нагадаємо, що в уряді пообіцяли виплатити "ковідну" тисячу вакцинованим за кордоном українцям.

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