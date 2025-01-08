В Україні на гірськолижному курорті загинув хлопчик: моторошні подробиці

Медики прибули на місце події і намагалися реанімувати хлопчика, але їхні спроби були безуспішними.

На відомому українському курорті серед білого дня 8 січня загинула дитина. Відео з місця моторошного інциденту виклали у Мережу.

Що трапилося розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзиві TSN.ua

Трагедія на відомому курорті

8 січня на відомому українському курорті загинула дитина. Медики прибули на виклик, однак врятувати хлопчика не вдалося. За словами місцевого журналіста Віталія Глаголи, трагедія трапилася на гірськолижному курорті, що на межі Львівської та Закарпатської областей, близько 14-ї години. Згодом інформацію про інцидент підтвердили і в обласній поліції. Віталій Глагола розповів деталі трагедії, про які дізнався з власних джерел.

Хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку. На відео з камер спостереження, за інформацією моїх джерел у керівництві курорту, видно, як дитина зробила сальто в повітрі після удару та впала на землю. Однак наразі доступ до цього відео відсутній.

Медики не змогли врятувати дитину

Журналіст зазначив, що медики оперативно прибули на місце події і намагалися реанімувати хлопчика за допомогою дефібрилятора, але всі їхні спроби виявилися безуспішними – серце дитини так і не запустилось. Віталій Глагола оприлюднив відео з місця трагедії, де видно карету швидкої допомоги, яка прибула за викликом. Водночас деталі розкрили і в поліції. За словами правоохоронців, з’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови.

Що кажуть у поліції

Попри зусилля медиків, врятувати життя травмованому не вдалось. Відомо, що хлопчик разом із батьками приїхав на відпочинок із Києва. Повідомлення про те, що на території одного з гірськолижних комплексів у Стрийському районі загинула дитина, надійшло у поліцію 8 січня близько 14.30. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції та співробітники інших підрозділів територіального підрозділу поліції.

"Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками. З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер".

Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопчика. Бережіть себе та своїх близьких!.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як захиститися під час відпочинку на гірськолижному курорті.

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