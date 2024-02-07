В Україні на кір 2023 року захворіло ушестеро більше людей, ніж 2022-го

У січні 2024 року, за попередніми даними, в Україні зафіксовано 5 випадків кору.

Протягом 2023 року в Україні на кір захворіло ушестеро більше людей, ніж у 2022 році.

Про це передає пресслужба МОЗ.

Статистичні дані

За даними Центру громадського здоров’я, у 2022 році зафіксовано 11 випадків захворювання проти 65 – у 2023 році (у 15 областях та місті Києві). Летальних випадків не зареєстровано.

У січні 2024 року, за попередніми даними, в Україні зафіксовано 5 випадків кору:

3 – в Одеській області;

1 – в Чернігівській області;

1 – у Волинській області.

Під час епідрозслідування останнього випадку на початку січня в Одесі фахівці встановили, що родина повернулась із Румунії, де оголошена національна епідемія кору. А ахворілі діти не були вакциновані.

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір

МОЗ запевняє, що наразі епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір в Україні залишається контрольованою.

Проте через недостатнє охоплення населення щепленнями можливе виникнення епідемічних ускладнень, попереджають медики.

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За підсумками 2023 року в Україні щепленнями проти кору, паротиту та краснухи (КПК) охоплено 92,4% однорічних дітей та 87,3% 6-річних. Тоді як для формування колективного імунітету рівень охоплення щепленнями, за рекомендаціями ВООЗ, має становити не менше ніж 95%. Медики рекомендують українцям звернутись до сімейного лікаря, щоб перевірити вакцинальний статус дітей та надолужити пропущені щеплення.

Що відомо про кір

Нагадаємо, кір – одне з найзаразніших інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим. Найбільш вразливі до інфекції діти, які не мають щеплень. Період від інфікування до появи симптомів становить від 6 до 17 днів. Потім з’являються ознаки захворювання: висипи на шкірі, висока температура, нежить, сухий кашель, діарея. Серед ускладнень кору — запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть.

Востаннє спалах кору був зафіксований в Україні у 2017-2019 роках, тоді захворіло 115 283 українці, 41 людина (з яких 25 – діти) померла.

Раніше у МОЗ повідомили, що Україна готується до нової пандемії “хвороби Х”.

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