В Україні на кір уже захворіло вчетверо більше людей, ніж за весь минулий рік – МОЗ

В Україні зафіксували вже вчетверо більше випадків кору, ніж торік.

За 8 місяців 2023 року зареєстрували 43 випадки кору (з яких 21 – у дітей), повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Захворіла 13-річна дитина

Цьогоріч кір виявляли в 11 областях. Останній випадок був у Києві – захворіла 13-річна нещеплена дитина. Зараз вона перебуває в лікарні під наглядом медиків.

“34 учні однієї з київських гімназій, які контактували з дитиною, – здорові, симптомів захворювання не мають. За їхнім станом ведеться нагляд. Весь клас переведений на онлайн-навчання до кінця вересня”, – кажуть у МОЗ.

Водночас за весь 2022 рік зареєстрували 11 випадків кору.

“Спалахи циклічні”

У МОЗ кажуть, що через низький рівень охоплення щепленнями Україна перебуває під ризиком спалаху кору. Востаннє такий спалах був зафіксований у 2017-2019 роках. Тоді померла 41 людина (25 – діти).

“Але спалахи циклічні і повторюються приблизно раз на п’ять років”, – кажуть у МОЗ.

Ускладнення кору

Ускладнення кору – одна з поширених причин дитячої смертності у світі. Кір небезпечний для всіх невакцинованих, проте нещеплені діти є найбільш вразливими до нього.

Хвороба може тривати чотири тижні й довше, мати дуже тяжкий перебіг. Серед її ускладнень – запалення легень (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть.

Специфічного лікування кору немає – єдиним можливим способом захиститися є вакцинація, наголошує МОЗ.

Щеплення

Для захисту від кору потрібні дві дози щеплення. В Україні їх роблять у рік і 6 років. Вакцина надається державою безоплатно. Якщо дитина не отримала першу чи другу дозу вакцини за графіком, треба якнайшвидше їх зробити.

Для того, щоб діти, які з різних причин пропустили щеплення, могли надолужити їх, МОЗ ініціювало загальнонаціональну кампанію з вакцинації дітей проти кору.

Отримати щеплення можна у сімейного лікаря або педіатра, в пунктах щеплень, дитячих точках UNICEF “Спільно”. Також в Україні діють 312 мобільних бригад, які виїжджають для проведення щеплень до віддалених районів, до маломобільних осіб.

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