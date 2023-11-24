Попри те, що в нашій країні другий рік триває війна, народні обранці все ще не цураються пробивати дно.

На шалених хабарях викрили двох народних депутатів України та їхніх поплічників. Спецоперація готувалася тривалий час, наразі усі з підозрами на руках.

Записані розмови та відео, імена зрадників та що ще шокувальне "загнув" народний депутат про війну в Україні – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Хотів домовлятися

Чинний нардеп хотів здати українські території Росії. "Спалили" його і на хабарях, підкупити чиновника хотів біткоінами. Парламентарю вже обрали запобіжний захід. Відомо і його імʼя.

"В Харків я не вірю. Для чого нам ці Донецьк, Луганськ і Крим. Треба домовлятися", – так чинний нардеп захотів поділити Україну.

Розмову вже оприлюднили в суді. А "герой" цього фільму – народний депутат України від "Слуги народу" Андрій Одарченко.

Окрім цього, нардеп переконаний, що без здачі територій війну не виграти й намагався у цьому переконати всіх довкола.

Що каже сам нардеп і чому боїться розголосу

Сам Одарченко від цих відео відхрещується, каже, то зовсім не він, і звинувачує, що запис – підробка. Журналісти "Радіо Свобода" кажуть, "відмазати" нардепа старанно намагається й адвокат, стверджуючи, що, мовляв, на записі "міміка не збігається"

До слова, просив він аби засідання було закритим і на нього не пускали журналісти, але суд клопотання відхилив. А боявся Одарченко розголосу не тільки через це, бо рильце в пушку в нього ще й через хабарі.

Так, 21 листопада нардепу САП і НАБУ вручили підозру, коли той хотів підкупити голову державного агенства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма і не аби чим, а біткоїнами, якщо у валюті, то це 50 тисяч доларів.

Але і від хабаря Одарченко відхрещується, каже, що Найєм просив його навчити користуватися "криптою".

"Я сам не вмію цим користуватися, тільки недавно був куплений цей криптогаманець, який ви у мене вилучили. Він порожній. Ви вилучили всі коди. Ви можете зайти подивитися, що там "зіро" (нуль – ред.), нічого немає. Ми просто його налаштували, показали, як використовувати".

Але відео надане НАБУ доводить зворотнє. .

Операція із затримання планувалася давно

Ця спецоперація із затримання нардепа Одарченка і не тільки, планувалася давно. Організатори: НАБУ, САП, віцепрем'єр-міністр з відновлення України та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Завдяки масштабній операції вдалося викрити не лише чинних народних депутатів України, а й посадовців та бізнесменів, які намагалися підкупити інших чиновників, аби ті посприяли їм в отриманні підрядів, землі та коштів під відбудову. Чим тільки не заманювали топпосадовців: пропонували і гроші, і нерухомість, і як Одарченко – криптовалюту. Наразі задокументовано три епізоди злочинної діяльності.

Кого ще затримали

Крім Одарченка серед чинних нардепів у справі фігурує і його колега народний депутат від партії "За майбутнє" Сергій Лабазюк. В САП уточнили, що Лабазюк теж хотів заплатити гроші главі Міністерства відновлення Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. А за сприяння у справі він пообіцяв посадовцям "винагороду" у 3-5% від вартості кожного підряду. Окрім двох народних обранців підозру отримали ще керівниця держпідприємства, власник приватного товариства та директор компанії. Їхні прізвища наразі невідомі. Чи обрали їм запобіжні заходи – теж. Але на суді в Одарченка був ще один цікавий коментар нардепа – він таки визнав спілкування з чиновником.

"Ми дорослі люди і розуміємо, що якщо я зателефоную керівнику будь-яких органів, то ніхто не буде робити ніякі незаконні дії, тим більше у такій ситуації, як зараз. Так, я спілкувався з Мустафою Найємом – багато разів, різна була тематика. Але жодних пропозицій щодо запропонування йому неправомірної вигоди я не озвучував".

Цікавий момент у біографії Одарченка

У коментарі "Суспільному" Одарченко також наголосив на необхідності заслухати Найєма, оскільки захист не згоден з доказами, наведеними прокуратурою. Цікаво, що Андрій Одарченко – член комітету з питань антикорупційної політики. Обирав запобіжний захід нардепу вищий антикорупційний суд України, його відправили за ґрати на два місяці, але з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, через корупційний скандал Одарченка виключили з партії "Слуга народу".

Читайте також: