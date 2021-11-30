В Україні на тлі високої смертності за добу одужала рекордна кількість людей

В Україні на тлі високої смертності за добу одужала рекордна кількість людей

Від початку пандемії жертвами COVID-19 вже стали майже 86 тисяч людей, понад 3 млн - інфікувалися і майже 3 млн змогли побороти недугу.

Рекорд одужання на тлі високої смертності. Минулої доби понад 25 тисяч людей одужали від коронавірусу, але не пережив недугу 561 українець.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 листопада.

Нових випадків зафіксували понад 10,5 тисячі. У МОЗ кажуть, ситуація з коронавірусом в Україні поступово покращується. Київ, Луганщину, Львівщину, Одещину, Рівненщину та Херсонщину за показниками захворюваності, шпиталізації та завантаженості ліжок з киснем можуть перевести із "червоної" до "жовтої" карантинної зони.

Водночас і випадків нового штаму "Омікрон" в країні поки не зафіксовано, але у МОЗ кажуть, це лише питання часу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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