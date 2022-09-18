В Україні на завтра оголошено штормове попередження: де очікувати негоди

У понеділок, 19 вересня, в Україні ускладняться погодні умови.

Практично по всій території країни очікується сильний вітер.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

Зазначається, що завтра в Україні, окрім півдня, очікуються пориви вітру до 15−20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах на одній з найвищих вершин засніжило.

Раніше повідомлялося, що бабине літо настане наприкінці вересня, то воно триватиме приблизно до 8 жовтня. Після цього в Україні температура повітря розпочне поступове знижуватися, і більше тепла чекати не варто.

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