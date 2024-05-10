В Україні набирає оберти скандальний флешмоб "Ухилянт": звідки в нього "ростуть вуха"

Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні, використовуючи інформаційні операції у соціальних мережах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

"Ворог продовжує просувати кампанію з романтизації ухилення від військової служби, метою якої є зрив мобілізації в Україні. Зокрема, Центр фіксує активізацію флешмобу "Ухилянт"", – йдеться у повідомленні.

У ЦПД пояснили, що у ТіkТоk та інших соціальних мережах останніми днями з’явилася велика кількість відеороликів, у яких жінки називають себе "ухилянтками". Вони танцюють під музику відомої пісні "Київлянка, київляночка" у якій змінені слова "під ухилянтський тренд". Ці жінки висловлюють підтримку українським чоловікам, які незаконно виїхали за кордон, щоб уникнути мобілізації.

У мережі запустили скандальний флешмоб "Ухилянт". Фото: ЦПД / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

"Також РФ, застосовуючи свою класичну технологію розколу нашого суспільства, поширює публікації для просування наративу про нібито "привілейованих" українців, яких не мобілізують", – зазначили у Центрі.

У повідомленні ЦДП наголошується, що ці дії спрямовані на дискредитацію мобілізаційного процесу та мають на меті посилити негативні настрої в українському суспільстві, щоб підірвати обороноздатність України.

Центр протидії дезінформації закликав українців не піддаватися на ворожі маніпуляції.

Нагадаємо, в РНБО відповіли, чи справді Україна готується до перемовин з РФ у червні. У Мережі поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з Росією".

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