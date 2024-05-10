В Україні набирає оберти скандальний флешмоб "Ухилянт": звідки в нього "ростуть вуха"

Росія намагається "романтизувати" ухилення від військової служби.
Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні, використовуючи інформаційні операції у соціальних мережах.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації
"Ворог продовжує просувати кампанію з романтизації ухилення від військової служби, метою якої є зрив мобілізації в Україні. Зокрема, Центр фіксує активізацію флешмобу "Ухилянт"", – йдеться у повідомленні.
У ЦПД пояснили, що у ТіkТоk та інших соціальних мережах останніми днями з’явилася велика кількість відеороликів, у яких жінки називають себе "ухилянтками". Вони танцюють під музику відомої пісні "Київлянка, київляночка" у якій змінені слова "під ухилянтський тренд". Ці жінки висловлюють підтримку українським чоловікам, які незаконно виїхали за кордон, щоб уникнути мобілізації.
"Також РФ, застосовуючи свою класичну технологію розколу нашого суспільства, поширює публікації для просування наративу про нібито "привілейованих" українців, яких не мобілізують", – зазначили у Центрі.
У повідомленні ЦДП наголошується, що ці дії спрямовані на дискредитацію мобілізаційного процесу та мають на меті посилити негативні настрої в українському суспільстві, щоб підірвати обороноздатність України.
Центр протидії дезінформації закликав українців не піддаватися на ворожі маніпуляції.
Нагадаємо, в РНБО відповіли, чи справді Україна готується до перемовин з РФ у червні. У Мережі поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з Росією".
Читайте також провідні новини дня: