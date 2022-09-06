В Україні набирає обертів коронавірус: за тиждень зафіксовано понад 16 тисяч випадків - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я повертається до публічного ведення статистики COVID-19 через збільшення кількості хворих на коронавірус.

В Україні зростає кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус. За минулий тиждень виявлено 16 155 нових підтверджених випадків COVID-19. Померло 44 особи, до медзакладів госпіталізовано 3 868 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Повертаємося з даними про захворюваність на COVID-19 та кампанією з вакцинації. Відтепер ми будемо публікувати основні цифри за тиждень, що минув. Це пов’язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону", - йдеться у повідомленні.

За період від 29 серпня до 4 вересня в Україні:

зафіксовано 16 155 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 024, медпрацівників – 377); 50 055 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% - другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 3 868 осіб;

летальних випадків – 44;

одужало – 7 964 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 072 533 особи;

одужало – 4 935 472 особи;

летальних випадків – 108 885;

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 31 663 994.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 038 746 людей, з них дві дози отримали 15 295 160 людей, першу бустерну дозу – 2 009 824 людини, другу бустерну дозу – 16 795 людей.

"Важливо, що близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу", - наголошують в МОЗ.

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