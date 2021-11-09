В Україні набув чинності зоозахисний закон: пересувні цирки заборонили, а за вигул собак без повідців - штрафуватимуть

В Україні набув чинності зоозахисний закон: пересувні цирки заборонили, а за вигул собак без повідців - штрафуватимуть

Документ містить понад 60 нових норм, які посилюють відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

В Україні набув чинності закон №2351 щодо імплементації деяких положень європейського законодавства у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Також читайте Концтабір домашніх тварин: зоозахисники шоковані умовами на фермах Львівського ветеринарного університету

Згідно з текстом документу, він передбачає збільшення штрафів за вигул собак без повідців і намордників. Закон також забороняє роботу пересувних цирків, зоопарків та виставок.

Відтак, вигул собак без повідців і намордників або у не відведених для цього місцях передбачає штраф від 170 до 340 грн. Для посадових осіб покарання передбачає попередження або штраф від 340 до 850 грн. Зазначається, що ця норма стосується лише порід собак, які віднесені до категорій небезпечних.

Якщо таке порушення здійснюється повторно впродовж року, то штраф для фізичної особи збільшується до 340-510 грн, для посадової - до 510-1020 грн.

Водночас, якщо порушення супроводжується нанесенням шкоди здоров'ю людини або його майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1700 до 3400 грн з конфіскацією тварини, посадовцям - від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини.



Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері охорони тварин від жорсткого поводження віднесли вживання заходів і забезпечення заборони пересувних звіринців, зоопарків, виставок диких тварин тощо.

Нагадаємо:

Жителька Оболоні в Києві тримала у своїй двокімнатній квартирі вовка разом із борсуком, двома лисицями, хижими птахами та вісьмома собаками породи американський стаффордширський тер’єр. Усі тварини проживали у собачих клітках.

вовка разом із борсуком, двома лисицями, хижими птахами та вісьмома собаками породи американський стаффордширський тер’єр. Усі тварини проживали у собачих клітках. А у Львові 26-річний чоловік утримував у неналежних умовах 8 собак та 9 котів. Тварини не отримували достатньої кількості їжі та води й були у хворобливому стані. Внаслідок цього одна собака померла.

Чому жорстокий стрілець з Миколаєва, котрий стріляв на ринку в собаку, досі не покараний

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання