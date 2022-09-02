В Україні націоналізували вінницький бізнес російського олігарха, члена путінської партії: фото

СБУ передала Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заарештований у Вінниці бізнес російського олігарха вартістю понад 2 млрд грн. Йдеться про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх, член заснованої Путіним панівної в РФ політичної партії "Единая Россия".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Зокрема, в управління держави перейшли: корпоративні права, а саме 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд. грн, а також готова продукція та сировина вартістю понад 500 млн грн, які були на складах.



"Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації товарні цінності. Після початку повномасштабного вторгнення рф вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника. Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та зупинено. Арешт активів відбувався в межах кримінального провадження", - інформують у спецслужбі.



Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.

Читайте також: