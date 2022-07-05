В Україні накладено арешт на активи підприємства і банку, які спонсорували війну на боці Росії

В Україні накладено арешт на активи підприємства і банку, які спонсорували війну на боці Росії

В Україні СБУ заарештувала активи підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин Росії.

Все через те, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України та на її ослаблення.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями ККУ. Заблоковані активи будуть вилучені на користь України.

Нагадаємо, що СБУ викрила помічника нардепа, завербованого ФСБ. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тисяч доларів.

Читайте також: