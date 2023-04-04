В Україні накрили російську фінансову піраміду: маскувалися під інвестиційний проєкт

СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт "Life is good".

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему росіян. Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито "примножить" капіталовкладення. Таким чином шахраї отримали понад 40 млн доларів, шляхом обману понад 1 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для користування "послугою" шахраї розробили власний веб-ресурс з обліковими записами зареєстрованих "інвесторів". Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.

Фото: СБУ

Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки накопичувалися на власних криптогаманцях та банківських рахунках.

Фото: СБУ

За даними слідства, до організації схеми причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни Росії. Спочатку "проєкт" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його успішно намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламу в Інтернеті та відкриття офісу в Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього зловмисники налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Зазначається, що під час обшуків у київському офісі та за адресами фігурантів вилучено:

комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Тепер одному із топменеджерів так званого "інвестпроєкту" повідомили про підозру за ч. 1 ст. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Своєю чергою, в СБУ просять громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала агента російської розвідки у ході спецоперації у Дніпропетровській області. Місцевий мешканець збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських захисників на території області.

Читайте також: