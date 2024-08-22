В Україні намагались мобілізувати працівника АЕС, у якого повинна бути "бронь": як це закінчилось

У Миколаївській області до іспитового терміну засудили працівника Південноукраїнської АЕС, якому не змогли вчасно оформити документи для бронювання від мобілізації, а тому чоловіку працівники ТЦК вручили повістку.

Про це йдеться у вироку Южноукраїнського міського суду Миколаївської області.

Працівник АЕС відмовився від мобілізації, бо сподівався на бронювання

За даними суду, чоловік працює на Південноукраїнській АЕС. У березні 2023 року йому дали повістку, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав частково. Підсудний пояснив, що "він працівник атомної станції та в нього повинно бути бронювання, яке не видали, оскільки були проблеми з документами. У нього викрали сумку з документами, частину документів він відновив, але про військовий квиток він не знав, що його викрали, оскільки він йому не був потрібен. За місцем його роботи надійшла повістка та йому повідомили, що потрібно з`явитись до РТЦК та СП, щоб урегулювати питання з документами. Йому дали список документів, які потрібно зібрати, та відправили проходити медкомісію. Після проходження медкомісії йому вручили повістку та повідомили, що він повинен з`явитись до військової частини. Він чотири місяці надіявся, що дане питання врегулює його роботодавець".

Чому у ТЦК хотіли мобілізувати чоловіка

Працівник ТЦК повідомив, що у підсудного не було підстав для відстрочки від мобілізації. Він додав, що "якщо людина бронюється на ВП "Південноукраїнська АЕС", то їм приходить повідомлення, але підсудного забронювати не могли, оскільки у останнього немає військово-облікового документу, а був тільки обліково-послужна карта, яка не є військово-обліковим документом".

Керівник підсудного наголошував, що чоловік потрібен для роботи на АЕС

Керівник підсудного пояснив, що у чоловіка зараз уже "є відстрочка від мобілізації, яку той отримав місяць тому цього року. У нього в цеху не всі отримували бронювання, а тому працівники повинні були самі йти у військкомат. Щоб замінити підсудного, який має найвищу групу серед робочих професій у його цеху, іншим працівником, підготовка останнього триває приблизно від двох до п`яти років".

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав працівника АЕС винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

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