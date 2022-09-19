В Україні намагалися продати секретні технології з виробництва двигунів для винищувачів та гелікоптерів

Схему організував колишній посадовець одного з оборонних підприємств.
У Запоріжжі правоохоронці заблокували спробу продати до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій з виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону. До протиправної діяльності він залучив трьох нинішніх працівників.
Вони копіювали таємну інформацію з робочих комп’ютерів і зразків технічної документації. Отримані відомості організатор оборудки планував за гроші передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку.
За попередніми висновками фахівців оборонного-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів.
Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили:
- електронні носії інформації з технічною документацією військового призначення;
- засоби зв’язку, які використовували для комунікації із зарубіжним "замовником";
- 30 тис. дол., які вони отримали як завдаток за нелегальний експорт.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 333 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку “Азов”.
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