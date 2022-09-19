В Україні намагалися продати секретні технології з виробництва двигунів для винищувачів та гелікоптерів

Схему організував колишній посадовець одного з оборонних підприємств.

У Запоріжжі правоохоронці заблокували спробу продати до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій з виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Схему організував колишній посадовець одного з потужних оборонних підприємств регіону. До протиправної діяльності він залучив трьох нинішніх працівників.

Також читайте Росіяни на тлі успіхів ЗСУ готуються оборонятися на півдні: Гуменюк розповіла деталі

Вони копіювали таємну інформацію з робочих комп’ютерів і зразків технічної документації. Отримані відомості організатор оборудки планував за гроші передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв’язку.

За попередніми висновками фахівців оборонного-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів.

Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили:

електронні носії інформації з технічною документацією військового призначення;

засоби зв’язку, які використовували для комунікації із зарубіжним "замовником";

30 тис. дол., які вони отримали як завдаток за нелегальний експорт.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 333 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку “Азов”.

Звірства росіян в Ізюмі!: шокуючі подробиці від правозахисниці

Читайте також: