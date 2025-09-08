- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні нарахували 160 тис військових пенсіонерів мобілізаційного віку: скільки з них воює
У ЗМІ з’ясували, що в Україні пенсії за вислугу років отримують 160 859 осіб віком від 45 до 60 років.
В Україні налічується понад 160 тис військових пенсіонерів мобілізаційного віку, які не долучені до служби у війську.
Про це передає «Телеграф».
У виданні пояснюють, що військові пенсіонери — це люди, які мають досвід служби у Збройних силах, МВС, СБУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі та інших силових структурах. Чимало з них вийшли на пенсію не через втрату боєздатності, а через досягнення вислуги років або через реформу, як це сталося з тисячами колишніх співробітників міліції після створення Національної поліції.
Журналісти з’ясували, що станом на червень 2025 року в Україні було понад 160 тисяч військових пенсіонерів віком 45–60 років. У Пенсійному фонді розповіли виданню, що пенсію за вислугу років отримують 160 859 осіб.
Хто вони:
47 091 працюють у цивільній сфері;
98 120 офіційно безробітні;
15 544 продовжують службу у війську;
104 — мобілізовані або добровольці.
У Пенсійному фонді уточнили, що ці дані стосуються лише пенсії за вислугу років. Спеціального обліку інвалідів серед отримувачів цього виду пенсій фонд не проводить.
Чи можуть військового пенсіонера мобілізувати на нижчу посаду
Адвокат Ігор Чудовський у коментарі виданню пояснив, що військових пенсіонерів таки можуть призвати навіть на нижчу посаду, ніж та, яку вони займали до виходу у відставку. В такому разі військове звання зберігається, а посада може змінюватися відповідно до потреб.
Навіть якщо спеціальність військового пенсіонера втратила актуальність чи застаріла, це не перешкода для мобілізації. У такому разі військового можуть направити на споріднену спеціальність або ж на перенавчання.
«Мобілізований пенсіонер не має законного права відмовитися від посади чи наполягати на іншій. У випадку відмови йому може знадобитися адвокат, оскільки це вже може кваліфікуватися як ухилення з усіма наслідками у кримінальному провадженні», — говорить Чудовський.
Адвокат прокоментував, чому в Україні досі не проводять масовий виклик військових пенсіонерів до ТЦК.
«Логічно було б, щоб саме військові пенсіонери першими зверталися до ТЦК, адже вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення. Те, що дехто зараз уникає цього обов’язку, — питання радше моральне, ніж юридичне», — підсумував він.
Який відсоток із загальної кількості військових пенсіонерів бувпризваний до ЗСУ у 2022–2024 роках, у Генштабі на запит журналістів поки що не відповіли.
Раніше стало відомо, що мобілізація не припиниться навіть після закінчення війни.