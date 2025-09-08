В Україні нарахували 160 тис військових пенсіонерів мобілізаційного віку: скільки з них воює

Чому не воюють військові пенсіонери / © ТСН

Реклама

В Україні налічується понад 160 тис військових пенсіонерів мобілізаційного віку, які не долучені до служби у війську.

Про це передає «Телеграф».

У виданні пояснюють, що військові пенсіонери — це люди, які мають досвід служби у Збройних силах, МВС, СБУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі та інших силових структурах. Чимало з них вийшли на пенсію не через втрату боєздатності, а через досягнення вислуги років або через реформу, як це сталося з тисячами колишніх співробітників міліції після створення Національної поліції.

Реклама

Журналісти з’ясували, що станом на червень 2025 року в Україні було понад 160 тисяч військових пенсіонерів віком 45–60 років. У Пенсійному фонді розповіли виданню, що пенсію за вислугу років отримують 160 859 осіб.

Хто вони:

47 091 працюють у цивільній сфері;

98 120 офіційно безробітні;

15 544 продовжують службу у війську;

104 — мобілізовані або добровольці.

У Пенсійному фонді уточнили, що ці дані стосуються лише пенсії за вислугу років. Спеціального обліку інвалідів серед отримувачів цього виду пенсій фонд не проводить.​​​​​​​​​​​​​​​​

Чи можуть військового пенсіонера мобілізувати на нижчу посаду

Адвокат Ігор Чудовський у коментарі виданню пояснив, що військових пенсіонерів таки можуть призвати навіть на нижчу посаду, ніж та, яку вони займали до виходу у відставку. В такому разі військове звання зберігається, а посада може змінюватися відповідно до потреб.

Реклама

Навіть якщо спеціальність військового пенсіонера втратила актуальність чи застаріла, це не перешкода для мобілізації. У такому разі військового можуть направити на споріднену спеціальність або ж на перенавчання.

«Мобілізований пенсіонер не має законного права відмовитися від посади чи наполягати на іншій. У випадку відмови йому може знадобитися адвокат, оскільки це вже може кваліфікуватися як ухилення з усіма наслідками у кримінальному провадженні», — говорить Чудовський.

Адвокат прокоментував, чому в Україні досі не проводять масовий виклик військових пенсіонерів до ТЦК.

«Логічно було б, щоб саме військові пенсіонери першими зверталися до ТЦК, адже вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення. Те, що дехто зараз уникає цього обов’язку, — питання радше моральне, ніж юридичне», — підсумував він.

Реклама

Який відсоток із загальної кількості військових пенсіонерів бувпризваний до ЗСУ у 2022–2024 роках, у Генштабі на запит журналістів поки що не відповіли.

Раніше стало відомо, що мобілізація не припиниться навіть після закінчення війни.