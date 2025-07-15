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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні нарахували понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку: чому їх не мобілізують

В Україні понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не мобілізовані.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скільки військових пенсіонерів призовного віку не служать

Скільки військових пенсіонерів призовного віку не служать

В Україні нарахували 145,2 тис чоловіків призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську.

Про це пише «Економічна правда».

У виданні нагадали, що закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги.

За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу — 51 рік. Зазначається, що серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку, що не служать у війську.

Вони отримують пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати (розмір пенсії становить до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді) та у вигляді раннього виходу на відпочинок.

У виданні зауважили, натомість закон не передбачає майже жодних пільг для мобілізованих українців.

Раніше міністр оборони Умєров дав остаточну відповідь, чи знизять в Україні мобілізаційний вік.

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