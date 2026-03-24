В Україні народилося лоша нащадків зниклих тарпанів: що відомо

У Яворівському національному природному парку з’явилося на світ лоша нащадків тарпанів.

Софія Бригадир
Лоша нащадків тарпанів. Фото: Яворівський національний природний парк

В Україні у Центрі розведення та збереження нащадків диких коней-тарпанів народилося лоша. Тварина ще зовсім маленька, однак уже тримається поруч із матір’ю та робить перші кроки.

Про це повідомили в Яворівському національному природному парку.

«Саме з таких моментів починається відновлення того, що колись було втрачено», — йдеться в повідомленні.

Тарпани — дикі коні, які зникли в природному середовищі багато років тому. Сьогодні їхніх нащадків поступово повертають у природні екосистеми завдяки роботі природоохоронців.

У парку наголошують: кожне нове лоша — це не лише поповнення, а й крок до збереження біорізноманіття та відновлення виду.

Що відомо про тарпанів

Як зазначають в Вritannica, тарпан був диким конем, який мешкав у Центральній Європі та зберігався невеликими стадами у віддалених регіонах ще впродовж Середньовіччя. Втім, на початку ХХ століття цей вид повністю зник у природі.

За даними дослідників, останні представники могли схрещуватися з одомашненими кіньми. Спроби відновити зовнішній вигляд тарпана здійснювалися, зокрема, у Мюнхенському зоопарку. Там шляхом селективного розведення домашніх коней, які мають спільне походження з тарпанами, вивели тварин, подібних до цього виду.

Сьогодні такі коні представлені в зоопарках Європи та США. Вони невеликі за розміром, мають коричневе забарвлення, довгу гриву та хвіст.

Нагадаємо, раніше в Одеській області випустили у природу рідкісну червонокнижну сову. Птах був поранений і кілька місяців відновлювався перед поверненням у природу.

