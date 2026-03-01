В Україні настав "срібний вік" економіки: за якими працівниками ганяється бізнес

Роботодавці «полюють» на чоловіків 60+

Війна та масовий виїзд населення докорінно змінили пріоритети українських компаній: у пошуках стабільності бізнес розвернувся в бік досвідчених кадрів. Справжнім трендом ринку стали працівники «срібного віку» — чоловіки старше 60 років зараз мають чи не найвищий попит серед рекрутерів.

Українські роботодавці буквально ганяються за людьми віком 55+. Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами демографині, зараз найкраще для роботодавця брати на роботу чоловіків віком 60+.

«Роботодавець не буде боятися, що за місяць цю людину мобілізують», — зазначила вона.

Елла Лібанова вважає, що в Україні розпочався «срібний вік» економіки, оскільки роботодавці зрозуміли, що їм потрібні люди старшого віку, у яких є відповідальність, якої переважною мірою бракує молоді.

У закладах громадського харчування працює багато людей старшого віку на позиціях, які не потребують сили чи швидкості. Така сама ситуація у «бек-офісах» рітейлу та нерухомості, наголосила демографиня.

«Якщо говорити про такі галузі як промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство, то там якраз робоча сила старшого віку дуже затребувана», — розповіла вона.

