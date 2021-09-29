В Україні наступного тижня стартує осінній призов: скількох громадян заберуть служити і які обмеження під час пандемії

В Україні наступного тижня стартує осінній призов: скількох громадян заберуть служити і які обмеження під час пандемії

Восени призвуть до армії на 671 особу менше, ніж весною.

До лав української армії на строкову службу цієї осені планується призвати 13 575 осіб. Перші відправлення почнуться вже 5 жовтня, а останні - 21 грудня.

Про це розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко в коментарі АрміяInform.

За словами Качаненка, восени буде призвано до армії на 671 особу менше, ніж весною. Але цифра для потреб ЗСУ, як уточнив офіцер, залишилась незмінною – 6500 осіб. Найбільше ж буде призвано у Дніпропетровській області - 1300 осіб і в Харківській - 972 особи.

"Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур. Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку", - пояснив Качаненко.

Він зауважив, що вже три призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину. Він очікує, якщо не буде спалаху, то жодних "труднощів не виникне" і цього сезону.

"Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм. У нас відпрацьовані графіки, згідно з якими здійснюються попередні медичні огляди таким чином, щоб не було скупчення людей на призовних дільницях. Дільниці забезпечені засобами захисту й дезінфекції, а призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції. Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено - у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом", - додав Качаненко.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україні потрібно повністю перейти на контрактну армію.

Як повідомлялося, 24 березня Кабінет міністрів затвердив чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні-червні 2021 року. Усього відправленню у війська в рамках весняного призову підлягає 14 тис. 246 осіб.

Показники цьогорічного призову до ЗСУ зменшили на 6,5 тис. осіб. У Генштабі пояснили, що таке рішення ухвалили у зв’язку із збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних сил.

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