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На Херсонщині запровадили особливий режим захисту рослин через виявлення осередків перелітної сарани. Карантинна зона охопила близько 155 гектарів.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Осередок перелітної сарани зафіксували у Нововоронцовській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. Загальна площа карантинної зони становить близько 155 гектарів. Навколо неї також створили спеціальну буферну зону.

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Які заходи вже вживають

Карантин запровадили для оперативної локалізації та ліквідації небезпечного шкідника.

Щоб не допустити подальшого поширення сарани, землевласники вже проводять обробку заражених ділянок обприскувачами із застосуванням дозволених засобів захисту рослин.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що власникам земельних ділянок необхідно регулярно обстежувати посіви, пасовища, неорні землі та узбіччя полів.

«У разі виявлення сарани необхідно невідкладно повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби. Своєчасне реагування є головною умовою ефективної боротьби зі шкідником», — наголосили у відомстві.

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Тижнем раніше осередок перелітної сарани виявили також на Дніпропетровщині. Там карантинну зону запровадили на території Зеленодольської міської громади Криворізького району, однак її площа була значно меншою — близько 30 гектарів.

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