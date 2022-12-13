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В Україні найближчими днями очікуються 15-градусні морози – Укргідрометцентр

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
2041
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В Україні найближчими днями очікуються 15-градусні морози – Укргідрометцентр

Фото: Pexels

За даними синоптиків, найближчими днями в Україні спостерігатиметься область зниженого тиску та опади змішаної фази.

Вже цього тижня в Україні очікуються сильні морози, подекуди вночі температура опускатиметься до -10...-15 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.    

14-15 грудня – без істотних опадів, лише у більшості західних та північних областей 15 грудня сніг, місцями хуртовина, а у південній частині вдень дощ.

"Температура вночі 4-10° морозу, в західних областях місцями до 15° морозу; вдень у середу 0°...-6°, у четвер від -3° до -3°, у південній частині - до +7°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Також синоптики попередили, що на дорогах України очікується ожеледиця.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу.

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Дата публікації
Перегляди
2041
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