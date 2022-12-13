В Україні найближчими днями очікуються 15-градусні морози – Укргідрометцентр

За даними синоптиків, найближчими днями в Україні спостерігатиметься область зниженого тиску та опади змішаної фази.
Вже цього тижня в Україні очікуються сильні морози, подекуди вночі температура опускатиметься до -10...-15 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
14-15 грудня – без істотних опадів, лише у більшості західних та північних областей 15 грудня сніг, місцями хуртовина, а у південній частині вдень дощ.
"Температура вночі 4-10° морозу, в західних областях місцями до 15° морозу; вдень у середу 0°...-6°, у четвер від -3° до -3°, у південній частині - до +7°", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Також синоптики попередили, що на дорогах України очікується ожеледиця.
Нагадаємо, 13 грудня в Україні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу.
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