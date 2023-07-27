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В Україні найближчими місяцями збільшаться ціни на пальне: скільки буде коштувати літр

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Україні найближчими місяцями збільшаться ціни на пальне: скільки буде коштувати літр

АЗС України піднімуть ціни на пальне / Фото: Unsplash

Кожний тиждень протягом наступного місяця вартість буде зростати до двох гривень.

В Україні ціни на пальне вже восени можуть піднятися до 60 гривень за літр. На це впливає поступове збільшення вартості цін на нафту в світі.

Про це повідомив засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін.

Як зазначається, через скорочення видобутку сирої нафти Саудівською Аравією, у всьому світі почали підніматися ціни на пальне. Протягом серпня її ціна сягне 90 доларів за барель, що відіб'ється на ціні пального на наших АЗС.

"90 доларів бочка нафти на світовому ринку дорівнює 60 гривень літр бензину на АЗС в Україні. Протягом серпня нафта дорожчатиме до 90 доларів. Котирування дизеля йде як нитка за голкою. На колонці ціна змінюється за середньою закупівлею мереж АЗС за останні 2-3 тижні. Тобто у середині вересня все станеться", - наголосив Дмитро Льоушкін.

Він також додав, що це ще оптимістичний сценарій. Наймовірніше, вартість пального до кінця літа щотижня зростатимуть на 1-2 гривні.

"Ймовірність прогнозу - 90%. А ми якраз податки повернули, паливників силовики кошмарити почали. Просто джек-пот, панове", - додав власник мережі АЗС.

Нагадаємо, що ціни на бензин в Україні можуть знову зрости приблизно на 4 грн/л, адже АЗС змушені будуть переглянути ціни після вичерпання запасів пального, придбаного ще до зростання ПДВ.

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Дата публікації
Перегляди
783
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