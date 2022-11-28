"В Україні - найтупіший народ": в Івано-Франківську блогерка шокувала Мережу, втрутилася СБУ (відео)

В Івано-Франківську місцева мешканка під час прямого ефіру в ТікТоці заявила, що “в Україні - самий тупий народ” і що народитися вона б хотіла в іншій країні.

В Івано-Франківську дівчина під час прямого ефіру в ТікТоці вирішила “привернути увагу” суспільства, тому заявила про те, що “в Україні - самий тупий народ”. Пізніше за свої слова їй довелося вибачатися.

Відповідні відео з’явилися в соцмережах.

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Як стало відомо, дівчина в соцмережі під час прямого ефіру вирішила розповісти своїм 13 глядачам про своє ставлення до українців та державної мови.

“Я народилася в Україні, і це моя найбільша помилка. В Україні - найтупіший народ. Я не патріотка, я не за Росію, я просто за те, щоб народитися в іншій країні, тільки не тут. Тут найбідніший народ. Я з Івано-Франківська, але я ніколи не думала, що розмовлятиму російською настільки легко і прекрасно, але росіяни - не мій народ, але я б все віддала, щоб народитися не в Україні”, - сказала дівчина.

Що цікаво, на іншому відео вона вже вибачається за свої словами. І робить це саме українською мовою.

“Я хочу принести вибачення за свої дії та слова. Я так не вважаю. Я не підтримую Росію, війну і російську мову. Російською я говорила перший раз у житті. Зі мною провели бесіду працівники Івано-Франківського СБУ. Вибачте мене, будь ласка”, - покаялася користувачка соцмережі.

Нагадаємо, що у приміській електричці сполученням Святошин - Тетерів на Київщині жінка пропагувала "рускій мір" на весь вагон, чим обурила інших пасажирів. Її вигнали з вагону.

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