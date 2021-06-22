В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: що заборонили робить надзвичайники

Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності.
В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають людей не провокувати пожежі у природних екосистемах.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Метеорологи переконані, що протягом 21-23 червня у більшості північних, західних та східних областей пануватиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:
• відвідувати хвойні ліси;
• розводити багаття в лісі та лісопосадках;
• заїжджати автомобілем до лісу;
• палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
• залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
• полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
• створювати смітники та спалювати відходи;
• спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях — негайно телефонуйте за номером 101", — закликають у ДСНС.
Нагадаємо, у Харкові спалахнула велика пожежа. Там - в одному зі спальних районів - горів завод "Комунар".