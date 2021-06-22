В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: що заборонили робить надзвичайники

Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності.

В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають людей не провокувати пожежі у природних екосистемах.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Метеорологи переконані, що протягом 21-23 червня у більшості північних, західних та східних областей пануватиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:

• відвідувати хвойні ліси;

• розводити багаття в лісі та лісопосадках;

• заїжджати автомобілем до лісу;

• палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

• залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

• полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

• створювати смітники та спалювати відходи;

• спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях — негайно телефонуйте за номером 101", — закликають у ДСНС.

Нагадаємо, у Харкові спалахнула велика пожежа. Там - в одному зі спальних районів - горів завод "Комунар".

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