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В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: що заборонили робить надзвичайники

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: що заборонили робить надзвичайники

Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності.

В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають людей не провокувати пожежі у природних екосистемах.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Метеорологи переконані, що протягом 21-23 червня у більшості північних, західних та східних областей пануватиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники нагадують, що протягом пожежонебезпечного періоду заборонено:

•    відвідувати хвойні ліси;
•    розводити багаття в лісі та лісопосадках;
•    заїжджати автомобілем до лісу;
•    палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
•    залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
•    полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
•    створювати смітники та спалювати відходи;
•    спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях — негайно телефонуйте за номером 101", — закликають у ДСНС.

Нагадаємо, у Харкові спалахнула велика пожежа. Там - в одному зі спальних районів - горів завод "Комунар".

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