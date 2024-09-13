В Україні найвищий рівень смертності і найнижчий рівень народжуваності у світі – ЦРУ

Смертність у країні становить 18,6 на 1000 людей.
Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності.
Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.
За цими даними, смертність в Україні становить 18,6 на 1000 осіб, що є найвищим показником серед усіх країн.
На другому місці за рівнем смертності опинилася Литва з показником 15,02 смертей на 1000 осіб, а третє місце займає Сербія з 14,9 смертей на тисячу людей.
Найнижчий рівень смертності зареєстровано в Катарі – 1,4 на 1000 осіб.
Щодо народжуваності, Україна має найнижчий показник у світі – лише 6 народжень на 1000 людей. Передостаннє місце займає французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон із 6,4 народжень на 1000 осіб.
Лідером за рівнем народжуваності є Нігер з показником 46,6 народжень на 1000 осіб.
До слова, за прогнозом ООН, кількість населення в Україні до 2100 року скоротиться до 15,3 млн.
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