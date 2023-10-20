В Україні не буде працювати “Приватбанк”: стало відомо, коли та чому

В Україні в ніч на 21 жовтня не буде працювати “Приватбанк”. Пов’язано це з проведенням регламентних робіт. Операції з банківськими картками будуть призупинені до п’ятої ранку.

Про це повідомили в пресслужбі банкінгу.

“Щоб підвищити якість та безпеку платежів, в ніч на 21 жовтня 2023 року “Приватбанк” проводить планові регламентні роботи процесингового центру. Під час проведення робіт у суботу, 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку, тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в “Приват24”, також “тайм-аут” триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку”, - розповіли в “Приватбанку”.

Там також пояснили, що зазвичай адміністратори проводять роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт.

Нагадаємо, що українські хакери спільно з СБУ зламали 30-мільйонну базу російського Альфа-банку.

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