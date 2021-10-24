В Україні не лишилося жодної "зеленої" зони адаптивного карантину, та і "жовтих" лише чотири

В Україні не лишилося жодної "зеленої" зони адаптивного карантину, та і "жовтих" лише чотири

Більшість регіонів вже "помаранчеві" і "червоні".

Міністерство охорони здоров'я України оновило карту зон адаптивного карантину в країні станом на 24 жовтня, чотири регіони залишаються в "жовтій" зоні.

Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки оприлюднив сайт МОЗ.

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Так, Київ та 14 областей України відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. А саме - Волинська область, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У "червоній" зоні - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

Згідно з даними МОЗ, епідеміологічна ситуація дещо краща лише у Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській та Полтавській областях, вони перебувають у "жовтій" зоні.

Коронавірус в Україні: до "червоних" областей додалася Сумська

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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