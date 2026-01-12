Перебої зі світлом зупинили роботу реєстрів Мін’юсту України / © Associated Press

В Україні зафіксовано перебої в роботі низки державних реєстрів, адміністрування яких здійснює Міністерство юстиції. Причиною стали проблеми з електропостачанням в одному з центрів обробки даних.

Про це свідчить допис Національних інформаційних систем у Facebook.

Там зазначили, що через знеструмлення можливий нестабільний доступ до окремих єдиних і державних реєстрів, зокрема тих, що стосуються актів цивільного стану та боржників.

Наразі відповідні служби проводять роботи з відновлення живлення та стабілізації систем. Коли доступ до сервісів буде повністю відновлено, повідомлять додатково.

Проблеми з роботою реєстрів виникли на тлі масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Ворог продовжує системно обстрілювати енергетичні об’єкти у різних регіонах країни.

Нагадаємо, стало відомо, що центри рекрутингу отримають доступ до реєстру «Оберіг». Згідно із законом №14238, розширено перелік органів, що мають право вести та використовувати Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відтепер до реєстру «Оберіг» включено центри рекрутингу Збройних сил України.