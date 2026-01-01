ТСН у соціальних мережах

293
1 хв

В Україні не працюватиме один з державних реєстрів: що відомо

Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Доступ до реєстру зброї буде тимчасово обмежено

В Україні тимчасово не працюватиме Єдиний реєстр зброї. Перерва у роботі триватиме півтори доби.

Про це повідомили в четвер, 1 січня, у МВС, назвавши причину призупинення роботи державного реєстру.

«У зв’язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми „Єдиний реєстр зброї“ інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено», — йдеться у повідомлення.

До реєстру не буде доступу від 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року.

«У цей період доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений», — повідомили в МВС.

У міністерстві пояснили, що технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.

293
