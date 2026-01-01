- Дата публікації
В Україні не працюватиме один з державних реєстрів: що відомо
Технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.
В Україні тимчасово не працюватиме Єдиний реєстр зброї. Перерва у роботі триватиме півтори доби.
Про це повідомили в четвер, 1 січня, у МВС, назвавши причину призупинення роботи державного реєстру.
«У зв’язку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми „Єдиний реєстр зброї“ інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено», — йдеться у повідомлення.
До реєстру не буде доступу від 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року.
«У цей період доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений», — повідомили в МВС.
У міністерстві пояснили, що технічні роботи проводяться для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.
