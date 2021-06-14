В Україні не вистачає донорської крові: МОЗ закликає рятувати життя

В країні не існує культури регулярного донорства.

В Україні - дефіцит донорської крові. Але українці про це дізнаються, коли телефонують знайомі і просять її здати. Та іноді кров потрібна терміново.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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"Час це змінити! Щоб донорство ставало нормою, необхідно говорити про нього зараз. Тому донорський рух Червоні, що об'єднує державні та недержавні організації, зацікавлені у створенні потужної донорської культури, запустив кампанію #rozkazhy. Кожен, хто розповість про свій перший досвід донорства - допоможе врятувати тисячі життів", - пише МОЗ.

У міністерстві закликають: якщо ви здавали кров - не мовчіть.

Розкажіть: напишіть про те, як вперше здали кров. Чому наважилися, чого боялися, як готувалися та як все минуло.

Закличте інших розказати. Поясніть, чому важливо розповідати про свої добрі вчинки та запропонуйте друзям поділитись своїми історіями першого донорства з хештегом #rozkazhy.

Тегніть. Коли будете публікувати пост, не забувайте хештег #rozkazhy. Так з'явиться хвиля історій, яка збільшить кількість охочих стати донорами. Це історії, які рятують життя.

"Ми почнемо першими. Минулих вихідних працівники МОЗ здали близько 10 літрів крові. Здаємо кров регулярно разом з колегами, а також поодинці. Робимо так, тому що одна донація крові допомагає врятувати три людських життя. Вона є корисною для самого донора крові, адже запускає процес оновлення організму, стимулює імунітет та знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. Запрошуємо й інші органи влади долучатися до цієї кампанії", - наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, у банку природної іжі майже закінчилися запаси грудного молока. Воно необхідне для порятунку малят у реанімаціях.

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