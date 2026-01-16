Денис Шмигаль / © Associated Press

Протягом багатьох місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є енергетика, і зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

«В Україні не залишилось жодної електростанції, яку б не атакував ворог», — сказав він.

Також Шмигаль зазначив, багато регіонів провалили підготовку до зими. Загалом в енергетиці найскладніша ситуація у Києві, на Одещині та прифронтових громадах.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Одеса та область пережили одну з найпотужніших повітряних атак від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни вдарили дронами, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» та п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М». Ціллю ворога знову була промислова та енергетична інфраструктура. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, адмінбудівля, цивільні автомобілі та пожежне авто. Одеса залишилася без світла, води й опалення.

Складна ситуація в Києві. Люди майже тиждень перебувають без світла та опалення. Зокрема, для Києва створять окремий штаб, який координуватиме відновлювальні роботи та стабільність постачання електроенергії й тепла.