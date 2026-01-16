ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1227
Час на прочитання
1 хв

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції — Шмигаль

Міністр також зазначив, що у деяких містах підготовка до зими була повністю провалена.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Денис Шмигаль

Денис Шмигаль / © Associated Press

Протягом багатьох місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є енергетика, і зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

«В Україні не залишилось жодної електростанції, яку б не атакував ворог», — сказав він.

Також Шмигаль зазначив, багато регіонів провалили підготовку до зими. Загалом в енергетиці найскладніша ситуація у Києві, на Одещині та прифронтових громадах.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Одеса та область пережили одну з найпотужніших повітряних атак від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни вдарили дронами, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» та п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М». Ціллю ворога знову була промислова та енергетична інфраструктура. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, адмінбудівля, цивільні автомобілі та пожежне авто. Одеса залишилася без світла, води й опалення.

Складна ситуація в Києві. Люди майже тиждень перебувають без світла та опалення. Зокрема, для Києва створять окремий штаб, який координуватиме відновлювальні роботи та стабільність постачання електроенергії й тепла.

Дата публікації
Кількість переглядів
1227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie