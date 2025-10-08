В Україні бракує працівників: названо країни, з яких їдуть трудові мігранти

Пошук роботи / © УНІАН

В Україні дедалі гостріше відчувається нестача робочих рук. Через це великі виробничі підприємства, зокрема з іноземними інвестиціями, починають шукати працівників за межами країни.

Про це заявив народний депутат від партії «Слуга Народу» Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE.

За словами парламентаря, ситуація на ринку праці стає все складнішою, і бізнес уже змушений ухвалювати непрості рішення, щоб не зупиняти виробничі процеси.

«Українські підприємства вже починають стикатися з цілим рядом проблем, і насамперед — із браком робочої сили. Зокрема, великі підприємства з іноземними інвестиціями, які працюють на території України, вже приймають рішення щодо завезення працівників із країн Азії — з Бангладешу, Пакистану та інших держав. Це робиться для того, щоб безпосередньо тут їх працевлаштувати і не зупиняти роботу», — розповів нардеп.

Кицак пояснив, що йдеться про великі промислові комплекси, які мають багатомільйонні контракти з партнерами з Європи та інших країн світу. Вони не можуть допустити простою, адже це поставить під загрозу виконання зобов’язань перед міжнародними контрагентами.

«Ці компанії не мають права на зупинку виробничого процесу, бо це надзвичайно великі комплекси з потужними зобов’язаннями. Є контракти, які повинні бути виконані вчасно, зокрема з нашими європейськими або іншими світовими партнерами. Просто зупинити виробництво через те, що бракує працівників, вони не можуть. Тому звертаються до спеціалізованих агентств, які вже зараз починають з’являтися на території України, буквально як гриби після дощу», — наголосив він.

Такі агентства, за словами народного депутата, беруть на себе повний комплекс послуг — від перевірки майбутніх працівників до їх легального працевлаштування.

«Ці компанії займаються всім процесом — від реєстрації та завезення працівників, перевірки їхніх документів, постановки на облік і до оформлення всіх необхідних дозволів. Тобто вони фактично беруть на себе весь ланцюжок дій, аби людина фізично могла приїхати в Україну і почати працювати на підприємстві», — пояснив Кицак.

Нардеп визнав, що така ситуація є не на користь українській економіці, однак це вимушений крок, який допомагає великим компаніям утримувати роботу своїх виробництв.

«Такий процес уже йде, і зрозуміло, що він не є позитивним ні для країни, ні для нашої економіки. Але наразі ми вимушено виходимо з тієї ситуації, яка є. І, очевидно, далі ми будемо бачити все більше таких працівників — емігрантів, які приїжджатимуть до України, щоб закрити дефіцит кадрів», — зазначив депутат.

Він додав, що тенденція залучення робочої сили з-за кордону лише посилюватиметься.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робочої сили в Україні не вистачає вже зараз, після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною.