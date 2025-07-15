В Україні незабаром очікується різка зміна погоди: деталі від синоптикині

Дощ / © Pixabay

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У Києві 18–19 липня очікуються сильні зливи та суттєве зниження температури повітря — до +18…+22 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Перед змінами погоди, 16 липня, у столиці збережеться спека — вдень температура сягатиме +27…+30 градусів. Опадів не очікується, лише ввечері в середу ймовірний локальний грозовий дощ.

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Дощі з грозами 16 липня пройдуть у західних областях України, а також на Житомирщині, Черкащині, Київщині та Одещині. Локально можливі сильні зливи, шквали та град.

У більшості регіонів України залишатиметься спека. На півдні, сході та у Дніпропетровській області температура повітря вдень становитиме +30…+36 градусів, у північних — +28…+30°, у більшості центральних — +27…+31°. Найпрохолодніше буде на заході — +22…+27 градусів.

За словами синоптикині, попри зниження температури повітря в центральних і північних регіонах наприкінці тижня у південних і східних областях спека збережеться.

Вона також попередила, що така зміна погодних умов може негативно вплинути на самопочуття людей із серцево-судинними захворюваннями.

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Нагадаємо, синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні. Цьогоріч у багатьох регіонах спостерігаються сильні зливи, шквали та буревії. Зокрема, на Львівщині за добу випало 115% місячної норми опадів — це рекордний показник.