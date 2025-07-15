ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2064
Час на прочитання
1 хв

В Україні незабаром очікується різка зміна погоди: деталі від синоптикині

Синоптикиня прогнозує різку зміну погоди в Україні — від спеки до дощів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дощ

Дощ / © Pixabay

У Києві 18–19 липня очікуються сильні зливи та суттєве зниження температури повітря — до +18…+22 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Перед змінами погоди, 16 липня, у столиці збережеться спека — вдень температура сягатиме +27…+30 градусів. Опадів не очікується, лише ввечері в середу ймовірний локальний грозовий дощ.

Дощі з грозами 16 липня пройдуть у західних областях України, а також на Житомирщині, Черкащині, Київщині та Одещині. Локально можливі сильні зливи, шквали та град.

У більшості регіонів України залишатиметься спека. На півдні, сході та у Дніпропетровській області температура повітря вдень становитиме +30…+36 градусів, у північних — +28…+30°, у більшості центральних — +27…+31°. Найпрохолодніше буде на заході — +22…+27 градусів.

За словами синоптикині, попри зниження температури повітря в центральних і північних регіонах наприкінці тижня у південних і східних областях спека збережеться.

Вона також попередила, що така зміна погодних умов може негативно вплинути на самопочуття людей із серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні. Цьогоріч у багатьох регіонах спостерігаються сильні зливи, шквали та буревії. Зокрема, на Львівщині за добу випало 115% місячної норми опадів — це рекордний показник.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie